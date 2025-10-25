Capa Jornal Amazônia
Projeto prevê multa para quem deixar crianças sozinhas em condomínio

Texto estabelece o valor de até vinte salários mínimos para quem descumprir

O Liberal
fonte

Crianças estão mais protegidas, caso projeto seja aprovado (Foto/Freepik)

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um Projeto de Lei (PL) que prevê multa de cinco a 20 salários mínimos para quem deixar crianças menores de doze anos sem supervisão em veículos, coberturas ou áreas de uso comum em condomínios, como piscinas e elevadores. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para se tornar lei, e, caso isso ocorra, será inserido Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além dos responsáveis legais pelas crianças, a proposta é de que síndicos também possam ser multados, no caso de afixarem informativos visíveis sobre as faixas etárias e condições de uso dos bens e espaços de uso comum. O valor da multa nesses casos é de três a 10 salários.

O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), ao PL 4309/20, da ex-deputada Flordelis (RJ), e ao PL 237/21, que tramita apensado. As modificações, segundo a relatora, corrigem aspectos de redação e adequam melhor a proposta ao ECA.

