Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Na mesma ocasião, foi anunciada a assinatura de parceria entre o Ministério da Educação e o iFood para oferecer desconto aos professores.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula e o presidente da Caixa, Carlos Viera (Foto: Ricardo Stuckert / Palácio do Governo)

Os professores dos sistemas público e privado terão acesso cartões de crédito com anuidade gratuita, empréstimos pessoais com condições especiais, descontos em consignado e antecipações com taxa de 1,4% ao mês com a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), anunciou nesta quarta-feira, 15, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em evento para marcar a abertura dos pedidos de emissão da CNDB.

O evento, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi realizado no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, estádio olímpico transformado em escola pública.

Na mesma ocasião, foi anunciada a assinatura de parceria entre o Ministério da Educação e o iFood para oferecer desconto aos professores.

A iniciativa e a CNDB são parte do programa Mais Professores, de valorização e qualificação da categoria.

No mesmo evento, o presidente da Câmara, Hugo Motta, destacou a aprovação do Sistema Nacional de Educação no Senado. Mas, enquanto saudava os presentes, foi vaiado pelos professores presentes. Às vaias se seguiram gritos de "sem anistia".

EDUCAÇÃO

PROFESSORES

CNDB

CARTÃO

ANUIDADE ZERO

Caixa

anúncio
Brasil
