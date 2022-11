Professoras vítimas de ataque a escolas em Aracruz recebem homenagens durante alta hospitalar

A alta hospitalar de duas professoras, vítimas do ataque a escolas de Aracruz que ocorreu há menos de uma semana, no Norte do Espírito Santo, emocionou funcionários do Hospital São Camilo, na manhã desta segunda-feira (28). Na saída da unidade de saúde, Priscila Queiroz Marques, de 40 anos, e Bárbara (não teve o sobrenome e a idade divulgados) foram recebidas com abraços, flores e balões. O momento foi gravado por uma funcionária e viralizou na internet. As informações são do portal Folha de Vitória.

Em cadeiras de rodas e com o braço envolto por uma tipoia, as professoras aparecem recebendo carinho de familiares e da equipe do hospital, onde ficaram por três dias internadas. Ao fundo, é tocada uma música que fala de superação enquanto Bárbara e Priscila são recebidas com flores após sobreviverem ao ataque, que vitimou quatro pessoas.

Cinco pessoas seguem internadas

Ainda na manhã desta segunda-feira (28), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgou um novo boletim sobre o estado de saúde das vítimas do ataque a escolas. Confira abaixo: