Ataque a tiros: morre quarta vítima do ataque em escolas do Espírito Santos

Uma professora, de 38 anos, foi a quarta vítima do atentado a duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo (ES). A mulher, que não teve a identidade revelada, morreu neste sábado (26), no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Outras cinco pessoas continuam internadas em estado grave, sendo uma criança de 11 anos e uma adolescente de 14 anos.

A professora atuava na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, a primeira a ser invadida por um adolescente, de 16 anos. Duas outras professoras morreram também morreram em decorrência dos ferimentos: Cybelle Passos Bezerra Lara, de 45 anos, docente de matemática e Maria Da Penha Pereira De Melo Banhos, de 48 anos, de educação artística. A terceira vítima é uma aluna de 12 anos do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

O crime aconteceu por volta das 10h, da sexta-feira (25). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, o atirador estava vestido com roupa camuflada e usava uma máscara no rosto. O adolescente arrombou os cadeados para ter acesso às instituições.

A primeira escola a ser atacada foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti. O ataque foi contra a sala dos professores, nos docentes. Na sequência, seguiu para uma escola particular e fez novos disparos contra os educadores e alunos.