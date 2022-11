Atirador que invadiu escolas no ES é detido pela polícia

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) informou que o adolescente suspeito de invadir escolas e matar três pessoas, na manhã desta sexta-feira (25), foi apreendido. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Renato Casagrande.

Além das vítimas fatais, outras 11 pessoas ficaram feridas. A polícia afirmou, por meio de uma coletiva de imprensa no local do crime, que o jovem agiu sozinho. Ele violou o cadeado do portão e entrou no prédio.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)