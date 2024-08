Professora usa IA para mostrar como seriam alunos em profissão dos sonhos; veja

A professora Milena Rosseli, da rede pública de Pilar, no município de Alagoas, teve a brilhante ideia de usar uma inteligência artificial (IA) para realizar uma dinâmica em sala de aula. A docente conseguiu criar fotos de como os alunos da turma do 2° ano do ensino fundamental seriam em suas profissões dos sonhos.

Para conseguir realizar a dinâmica, Milena tirou uma foto de cada aluno um dia antes para conseguir fazer a edição. No vídeo, publicado nas redes sociais da professora, é possível ver a reação de felicidade dos alunos, que foram representados pela profissão dos sonhos de cada um deles.

Em uma entrevista, a professora contou que preparou tudo de surpresa e que os alunos não faziam ideia do que iria acontecer no dia da atividade. “Eu não combinei nada, peguei eles de surpresa. Apenas cheguei no outro dia com tudo pronto e expliquei para eles que iria mostrar através da IA a foto deles adultos para terem certeza que são capazes de chegar onde quiserem através dos estudos”, contou Milena.

Além disso, a docente também relatou que muitos alunos ficaram tão contentes com a ação, que pediram para fazer um quadro com a foto gerada pela IA. O vídeo com a reação dos alunos foi publicado no TikTok, acumulando mais de 420 mil visualizações.