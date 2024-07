Meta suspende recursos de IA após ser impedida de usar dados de usuários no Brasil

A Meta, dona das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, suspendeu nesta quarta-feira (17/07) o acesso a recursos de inteligência artificial (IA) generativa no Brasil. A decisão ocorre após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) barrar o uso de dados de usuários brasileiros para treinar sistemas de IA da empresa.

Entre as ferramentas afetadas estão o criador de figurinhas do WhatsApp e outros recursos que estavam em fase de testes para o lançamento da IA da Meta no país. A empresa havia anunciado o pacote de recursos, que inclui robôs de inteligência artificial generativa, para o mercado brasileiro no início de junho.

A suspensão dos recursos de IA no Brasil é similar à medida tomada pela Meta na União Europeia, após questionamentos de autoridades sobre a nova política de privacidade da empresa. No entanto, no Brasil, a empresa não havia comunicado aos usuários sobre a mudança nos termos da plataforma e o uso de suas publicações para alimentar os modelos de IA.

No dia 2 de julho, a ANPD proibiu a Meta de usar dados de usuários brasileiros para treinar suas IAs alegando falta de transparência da empresa na alteração de seus termos de privacidade. A Meta ainda não se pronunciou sobre a decisão da autarquia.

A suspensão dos recursos de IA pela Meta é um revés para a empresa, que vinha investindo no desenvolvimento de novas tecnologias para suas plataformas. Resta saber se a empresa conseguirá reverter a decisão da ANPD e retomar o uso de dados de usuários brasileiros para treinar seus sistemas de IA.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)