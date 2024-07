Meta vai retirar certas restrições ao perfil de Trump no Facebook e no Instagram

WASHINGTON (Sheila Dang, Jasper Ward e Mrinalika Roy/Reuters) - A Meta anunciou nesta sexta-feira que vai retirar parte das restrições que aplicou contra as contas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no Facebook e no Instagram.

A empresa de mídia social suspendeu indefinidamente as okcontas de Trump após seu elogio às pessoas que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. A empresa liberou suas contas no começo de 2023, dizendo que monitoraria as publicações do político para verificar eventuais violações, que poderiam resultar em outra suspensão entre um mês e dois anos.

Trump, que vai disputar a eleição contra o atual presidente norte-americano, Joe Biden, não estará mais sujeito ao monitoramento adicional, informou a Meta.

“Avaliando a nossa responsabilidade para permitir a expressão política, acreditamos que o povo norte-americano deve ser capaz de ouvir os candidatos presidenciais de forma igual”, afirmou a Meta em um comunicado.

Alguns especialistas em redes sociais criticam há tempos a Meta e outras plataformas por falharem na moderação de conteúdo político, incluindo aquele vindo de candidatos. Trump também foi banido do Twitter, agora chamado X, em 2021. O bilionário Elon Musk reativou a conta após comprar a empresa, em 2022, embora o ex-presidente tenha publicado na plataforma apenas uma vez desde então.