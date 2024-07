X violou regras de conteúdo online da UE, diz regulador

BRUXELAS (Foo Yun Chee/Reuters) - A empresa de mídia social X, de Elon Musk, violou as regras de conteúdo online da União Europeia, decidiram os reguladores de tecnologia do bloco nesta sexta-feira, em uma conclusão que pode levar a multas e mudanças significativas na forma como a companhia opera.

A decisão da Comissão Europeia ocorre após uma investigação de sete meses sob a Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), que exige que plataformas online e pataformas de pesquisa de grande dimensão façam mais para combater conteúdos ilegais e riscos para a segurança pública.

TikTok, da ByteDance, AliExpress e Meta Platforms também estão sendo investigados no âmbito do DSA.

No caso do X, o órgão executivo da UE afirmou que as contas verificadas que apresentam uma marca de verificação azul não correspondem às práticas da indústria e afetam negativamente a capacidade dos usuários de tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas com as quais interagem.

O X também não cumpriu a exigência da DSA de que as empresas forneçam um depósito de anúncios acessível e confiável, disse a Comissão.

A rede social de Musk também foi acusada de bloquear o acesso de pesquisadores aos seus dados públicos. A empresa, que terá vários meses para responder às acusações, poderá enfrentar uma multa de até 6% do seu volume de negócios global se for considerada culpada de violação da DSA.

"O X tem agora o direito de defesa -- mas se a nossa opinião for confirmada, iremos impor multas e exigir mudanças significativas", disse o chefe da indústria da UE, Thierry Breton, em um comunicado.

A Comissão disse que investigações separadas sobre a disseminação de conteúdo ilegal no X e as medidas que a empresa tomou para combater desinformação continuam.