Presidente do Conselho Regional de Medicina do RJ se afasta do cargo após denúncia de assédio

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), Clovis Bersot Munhoz, se afastou do cargo após o surgimento de uma denúncia contra ele envolvendo assédio sexual. O afastamento do médico foi confirmado pela própria entidade, por meio de nota. As informações são da Agência Brasil.

Cirurgião ortopédico, Clóvis Munhoz, de 72 anos, foi indiciado pela 9ª delegacia policial, no bairro do Catete. A denúncia partiu de uma técnica de enfermagem de 26 anos. Ela relatou que o médico fez comentários de cunho sexual no centro cirúrgico do hospital Glória d’Or.

O processo também será encaminhado ao Conselho Federal de Medicina, que deve designar outra regional para analisar o caso.

Veja a nota do Cremerj

Prezando pela lisura e pelo comprometimento com a transparência, o CREMERJ informa que o conselheiro Clovis Bersot Munhoz, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho, decidiu, junto à diretoria, se afastar. Isso porque será aberta uma sindicância em seu nome para apurar a denúncia sobre assédio sexual veiculada na imprensa.

O procedimento será encaminhado ao Conselho Federal de Medicina (CFM), que designará o caso para outra Regional, com o objetivo de garantir total isenção e imparcialidade.

O Conselho reafirma seu repúdio por qualquer tipo de assédio e trabalha junto das autoridades para coibir essa prática antiética e criminosa.