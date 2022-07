Presidente decreta luto após morte de Dom Luiz de Orleans e Bragança

Em pronunciamento pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto de um dia pela morte de Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, nesta sexta-feira (15). Dom Luiz tinha 84 anos e era Bisneto da princesa Isabel. Estava internado há mais de um mês em São Paulo (SP) e o quadro era irreversível pela equipe médica.

O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Jair Bolsonaro lamentou o falecimento. “A gente lamenta aqui a notícia triste. O falecimento do senhor Dom Luiz de Orleans e Bragança. Lamenta. Nasceu em 38. Faleceu hoje. Nossos sentimentos à família. Que Deus o conforte em sua imensa bondade e conforte a família aqui na terra. Nossos sentimentos”, disse durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais”, disse o chefe do poder Executivo federal.

A informação foi confirmada pelo Secretariado da Casa Imperial do Brasil, em suas redes sociais.