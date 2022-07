TSE dá 48h para presidente se manifestar sobre casos de discurso de ódio

O presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu um prazo de dois dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar em uma ação sobre uma suposta propaganda eleitoral irregular e incitação à violência. O pedido foi ajuizado por sete legendas partifarias, são elas: Partido dos Trabalhadores (PT), Rede Sustentabilidade, Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Verde (PV), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Solidariedade.

De acordo com o grupo, as falas do presidente possui inúmeros exemplos, inclusive utilizando discursos com teor semelhante com ameaças ao Supremo Tribunal Federal, ao sistema eleitoral e à democracia e justificou que as ações “têm se tornado práticas igualmente violentas por seus seguidores”.

Segundo Moraes, como os pedidos envolvem “relevantíssimas consequências” é necessário ouvir o presidente sobre as imputações feitas pelos partidos.

A ação pede que seja fixada multa de R$ 1 milhão caso Bolsonaro promova novas manifestações nesse sentido.