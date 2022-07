Dom Luiz de Orleans e Bragança: Morre bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil

O bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Luiz de Orleans e Bragança, morreu nesta sexta-feira (15), aos 84 anos. Ele estava internado havia aproximadamente um mês em um hospital de São Paulo. O quadro de saúde do descendente da realeza já era considerado “irreversível” pela equipe médica. As informações são do Metrópoles.

A Secretariado da Casa Imperial do Brasil confirmou a morte em suas redes sociais: “Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, que, hoje, dia 15 de julho de 2022, na cidade de São Paulo, aos 84 anos de idade, confortado com os Sacramentos da Santa Igreja e a Bênção Apostólica, Deus Nosso Senhor teve por bem chamar a Si.”