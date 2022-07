Ivana Trump morre aos 73 anos nos EUA: ‘uma sobrevivente’, diz ex-marido Donald Trump

O ex-presidente dos EUA Donald Trump anunciou na rede social que a ex-mulher, Ivana Trump, morreu aos 73 anos na tarde desta quinta-feira (14). As informações são da AFP.

"Sinto grande tristeza ao informar a todos aquelas que a amaram, e que são muitos, que Ivana Trump morreu em sua casa em Nova York", disse Trump na publicação.

Trump enalteceu a vida "formidável" da ex-modelo e esquiadora de ascendência tcheca, com quem foi casado de 1977 a 1992.

"Seu orgulho e sua alegria vinham de seus três filhos: Donald Jr, Ivanka e Eric", assegurou o ex-presidente.

Em outubro de 2017, alguns meses depois de Trump chegar à Casa Branca, Ivana Trump publicou o livro "Raising Trump" (Criar os Trump), no qual relatava ter ensinado a seus filhos "o valor do dinheiro, a não mentir, a não enganar, a não roubar, e o respeito aos demais".

Depois de Ivana, Donald Trump se casou com a atriz Marla Maples, com quem teve uma filha, Tiffany. Em 2005, se casou com Melania Trump, sua atual esposa e mãe de Barron, de 16 anos.

"Ivana Trump foi uma sobrevivente. Ela fugiu de um regime comunista e abraçou esse país. Ela ensinou seus filhos sobre coragem e tenacidade, compaixão e determinação", disse a família Trump em nota.