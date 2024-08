Prefeito é 'atropelado' durante anúncio de novas ambulâncias

O prefeito Ederson Pantaleão, do município de Mirandópolis (SP), chamou a atenção nas redes sociais pela forma que escolheu divulgar novas ambulâncias. Em um vídeo postado nas suas redes sociais, Pantaleão é “atropelado” por uma caminhonete. “Meu Deus, um acidente! E aqui no Aliança não tem ambulância”, narra uma pessoa indo verificar as condições da vítima.

Veja:

Em seguida, Pantaleão aparece deitado no chão, com as pernas embaixo da caminhonete e diz: “Calma pessoal, agora temos ambulância! Não só no período diurno, mas também funcionaremos à noite para melhorar e garantir a segurança de todos vocês”, diz o prefeito, que logo aparece em pé prosseguindo com a divulgação das novas ambulâncias para o bairro.

O vídeo está fazendo sucesso nas redes sociais. “Rei do marketing”, comentou uma seguidora. “Dei um grito! Primeiro o susto e depois a gargalhada”, disse a outra. E há também quem tenha elogiado a atuação do prefeito. “Que susto! Agora já pode ser contratado para atuar nas novelas da Globo”, comentou um internauta na publicação.

Na legenda do post, o prefeito diz: "🚨ALERTA DE IMAGEM QUE IMPACTA🚨", como forma de chamar a atenção dos seguidores na rede. Mas acrescenta dizendo que “as imagens no vídeo são mera ilustração e ninguém se feriu durante as gravações”.