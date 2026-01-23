Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Prefeito de Brusque flagra homem casado negociando sexo com mulher em situação de rua

A gravação repercutiu nas redes após o gestor relatar que o episódio ocorreu durante uma ação de abordagem social promovida pela prefeitura.

Gabrielle Borges
fonte

A Prefeitura de Brusque informou que continuará intensificando as ações de acolhimento e fiscalização em áreas públicas para pessoas em situação de rua (Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Brusque, cidade do Vale do Itajaí (SC), André Vechi (PL), divulgou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), um vídeo em que afirma ter flagrado um homem com residência fixa e, segundo ele, casado, negociando a prática de relação sexual com uma mulher em situação de rua em uma área pública do município.

A gravação repercutiu nas redes após o gestor relatar que o episódio ocorreu durante uma ação de abordagem social promovida pela prefeitura. De acordo com o relato, o caso foi registrado na noite de terça-feira (20), na chamada Área 41, no bairro Jardim Maluche.

VEJA MAIS

image Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua
O flagra foi feito pela influenciadora digital conhecida como Lethal Lalli, que reconheceu o ator e publicou um registro


image População em situação de rua ganha biblioteca em SP por iniciativa do padre Júlio Lancellotti


image Influencer dá 'picolé de sabão' para pessoas em situação de rua
Conhecido como "Jay Tomy" nas redes sociais, homem tem 70 mil seguidores e já foi preso duas vezes

O homem e a mulher estavam dentro de tubos de concreto usados como abrigo improvisado por pessoas em situação de vulnerabilidade social. O prefeito afirmou que a situação foi identificada durante o trabalho das equipes municipais, que atuam no atendimento e encaminhamento de pessoas em situação de rua em Brusque, no programa social chamado "Brusque, que ama cuida".

Homem tentou amenizar a situação

Aos servidores da Prefeitura, o homem afirmou que estava “dando uma namoradinha”:

"Olha o tipo de situação que a gente encontra aqui à noite: encontramos um casal que, segundo eles, estava dando uma 'namoradinha' atrás dos tubos. A mulher, moradora de rua, e o homem, morador de Brusque, com casa, residência fixa, com família, saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos.", disse o prefeito em vídeo.

A Prefeitura de Brusque informou que continuará intensificando as ações de acolhimento e fiscalização em áreas públicas, com foco especial em locais onde pessoas em situação de rua costumam improvisar abrigos.

O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar dessas pessoas, além de combater práticas que possam representar risco à ordem pública e à dignidade humana.

Prática sexual em público é crime

No Brasil, a prática de relação sexual ou de atos de natureza sexual em locais públicos ou expostos à circulação de pessoas é considerada crime. O Código Penal tipifica esse tipo de conduta como ato obsceno quando há ofensa ao pudor público.

A infração está prevista no artigo 233 da legislação penal, que estabelece pena de detenção de três meses a um ano ou aplicação de multa aos responsáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

homem faz sexo com mulher em situação de rua

vulnerabilidade social

santa catarina

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Presidência e diretoria do Rioprevidência são alvos da PF em investigação do Banco Master

A corporação realiza busca e apreensão nessa sexta-feira (23), em ação parte da Operação Barco de Papel, que investiga o Banco Master

23.01.26 8h52

BRASIL

VÍDEO: Prefeito de Brusque flagra homem casado negociando sexo com mulher em situação de rua

A gravação repercutiu nas redes após o gestor relatar que o episódio ocorreu durante uma ação de abordagem social promovida pela prefeitura.

23.01.26 8h53

PROMOÇÃO

‘Seu B.O vale uma pizza’: pizzaria oferece fatia a vítimas de assalto

Ação ocorre neste domingo (25), no aniversário de São Paulo, e busca dar visibilidade ao problema da segurança em um bairro da capital

22.01.26 23h55

CAMINHADA DA LIBERDADE

VÍDEO: Nikolas Ferreira chuta boneco inflável de Lula durante caminhada: 'É pelo Brasil'

Ato ocorreu durante o quarto dia da chamada “Caminhada da Liberdade”, organizada por parlamentar mineiro em protesto contra decisões do Judiciário

22.01.26 21h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda