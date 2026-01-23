VÍDEO: Prefeito de Brusque flagra homem casado negociando sexo com mulher em situação de rua

O prefeito de Brusque, cidade do Vale do Itajaí (SC), André Vechi (PL), divulgou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), um vídeo em que afirma ter flagrado um homem com residência fixa e, segundo ele, casado, negociando a prática de relação sexual com uma mulher em situação de rua em uma área pública do município.

A gravação repercutiu nas redes após o gestor relatar que o episódio ocorreu durante uma ação de abordagem social promovida pela prefeitura. De acordo com o relato, o caso foi registrado na noite de terça-feira (20), na chamada Área 41, no bairro Jardim Maluche.

O homem e a mulher estavam dentro de tubos de concreto usados como abrigo improvisado por pessoas em situação de vulnerabilidade social. O prefeito afirmou que a situação foi identificada durante o trabalho das equipes municipais, que atuam no atendimento e encaminhamento de pessoas em situação de rua em Brusque, no programa social chamado "Brusque, que ama cuida".

Homem tentou amenizar a situação

Aos servidores da Prefeitura, o homem afirmou que estava “dando uma namoradinha”:

"Olha o tipo de situação que a gente encontra aqui à noite: encontramos um casal que, segundo eles, estava dando uma 'namoradinha' atrás dos tubos. A mulher, moradora de rua, e o homem, morador de Brusque, com casa, residência fixa, com família, saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos.", disse o prefeito em vídeo.

A Prefeitura de Brusque informou que continuará intensificando as ações de acolhimento e fiscalização em áreas públicas, com foco especial em locais onde pessoas em situação de rua costumam improvisar abrigos.

O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar dessas pessoas, além de combater práticas que possam representar risco à ordem pública e à dignidade humana.

Prática sexual em público é crime

No Brasil, a prática de relação sexual ou de atos de natureza sexual em locais públicos ou expostos à circulação de pessoas é considerada crime. O Código Penal tipifica esse tipo de conduta como ato obsceno quando há ofensa ao pudor público.

A infração está prevista no artigo 233 da legislação penal, que estabelece pena de detenção de três meses a um ano ou aplicação de multa aos responsáveis.

