Prefeita sanciona título de Cidadã Honorária para si mesma em município de Roraima

A prefeita de São João da Baliza (RR), Luiza Maura (46), do partido Solidariedade, sancionou na última sexta-feira (9) o título de Cidadã Honorária do município para si mesma. A cerimônia de recebimento acontecerá no próximo dia 21 de dezembro, em Sessão Solene aberta para o público geral.

A proposta de lei que concede a honraria, atribuída a pessoas que têm alguma importância para o local, foi realizada pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Toinho Maia, do mesmo partido da prefeita. Em nota enviada para o G1 Roraima, Luiza Maura afirmou que o seu papel como chefe do executivo é “sancionar todas as leis municipais” e que a honraria é expedida exclusivamente pelo legislativo.

A prefeita, que é natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, receberá o título que simboliza que o cidadão passa a ser considerado um “conterrâneo”. Ela destacou que o título não foi concedido por ela, para ela mesma, e sim que seu papel foi apenas de aprovar a proposta.

Eleita com pouco mais de dois mil votos, Luiza Maura ainda afirmou que se sente “honrada com a concessão do título, pois é o reconhecimento do trabalho, compromisso e respeito que tenho pelos balizienses”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)