Políticos criticam deputado que ofendeu prefeita no Pará

Parlamentares paraenses de diferentes partidos reagiram, neste final de semana, contra um discurso feito pelo deputado estadual Delegado Caveira (PL), durante uma reunião política, realizada na sexta-feira a noite. Na ocasião, ele chamou a prefeita de Ulianópolis, Kelly Destro, de vagabunda. O deputado federal Joaquim Passarinho, do mesmo partido que Caveira, publicou o vídeo do momento da ofensa nas redes sociais e pediu desculpas à gestora.

“Muito triste com esse tipo de política, que fica difamando as pessoas, quando deveriam falar de propostas. Lamentável!!! Minhas desculpas e respeito para a Prefeita e amiga Kelly Destro , pessoa honrada e trabalhadora. Perdão Ulianópolis”, escreveu.

Outros parlamentares também manifestaram solidariedade à Prefeita ofendida, entre eles Elcione Barbalho (MDB), Cilene Couto (MDB), Hélio Leite (União Brasil), Cássio Andrade (PSB),

"É inadmissível o desrespeito com o qual a Prefeita de Ulianópolis e minha amiga, Kelly Destro, foi tratada pelo Senador Zequinha Marinho e pelo Deputado Estadual Delegado Caveira. Como mulher, Deputada Federal com 6 mandatos e autora de diversos projetos que garantem mais políticas públicas às mulheres, repudio a atitude machista e absurda do Senador e do Deputado, tanto com a Prefeita, quanto com os Vereadores da cidade, legítimos representantes do povo", disse Elcione. Zequinha estava presente no evento durante o pronunciamento de Caveira.

"Minha total solidariedade à prefeita de Ulianópolis @kellydestro, pelas ofensas que foram proferidas à sua pessoa. Política não se faz com desrespeito, e sim, com trabalho, resultados e propostas que visam melhorar a vida da população", escreveu Cássio Andrade.

Outra que se manifestou contra as declarações de Caveira foi Cilene Couto. "Quando uma mulher é ferida em sua honra e dignidade todas as mulheres são agredidas. As escolhas e diferentes pontos de vista são absolutamente normais dentro do processo democrático, mas desrespeitar e agredir quem pensa diferente de nós contribui para propagar um discurso de ódio que tanto tem prejudicado a política nos tempos atuais. Respeito e tolerância precisam anteceder qualquer atitude de quem se propõe a representar o povo".

Em suas redes sociais, a prefeita de Ulianópolis compartilhou as várias manifestações que recebeu ao longo do final de semana. Já Caveira compartilhou uma publicação de um seguidor que dizia "rapaz, o homem falou só umas coisinhas e ficou todo mundo zangado. Não entendi".