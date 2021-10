Deputado Caveira é vaiado, saca arma e ameaça a multidão

O deputado estadual Leonildo Sertão, o Caveira (PP), se envolveu numa situação no mínimo inusitada. Ele é visto em vídeo que circula pelas redes sociais sendo vaiado por um grupo de pessoas, se revolta e saca uma arma de fogo da cintura, engatilha, faz pose e guarda-a novamente, continuando a dar tiros imaginários no ar, fazendo "arminha" com as mãos.

Nas imagens, o parlamentar aparece vestido com a camiseta do personagem de quadrinhos Justiceiro, um anti-herói matador de bandidos que se orgulha de não cumprir a lei.

A cena se passou na frente da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, cidade distante 150 quilômetros de Belém, no nordeste do Estado, com participação de cerca de 300 pessoas, que vaiavam o parlamentar e seguravam faixas e cartazes com os dizeres "persona non grata" e "Vossa Excelência não é bem-vinda a CDA [Concórdia do Pará]".

De acordo com informações do portal “Brasil de Fato”, a manifestação contra o Deputado Caveira decorre do não cumprimento de promessas feitas durante a campanha eleitoral para beneficiar o município de Concórdia do Pará. Na época, o parlamentar recebeu 16.325 votos. Antes, era vereador pelo município de São Félix do Xingu (PA).

Caveira foi eleito sob o mote "Zero Corrupção" e é aliado do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido). Ele mantém em seu WhatsApp uma foto com o presidente da República em que ambos fazem armas com as mãos.

A Redação Integrada de O Liberal tentou por diversas vezes se comunicar com o Deputado Caveira, por telefone, mas o parlamentar não atendeu, não retornou as ligações e nem respondeu aos questionamentos feitos por meio de sua conta no WhatsApp.