Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, nega rumores de gravidez: 'Estou me tratando por causa deste luto'

A companheira de Paulinho, do Roupa Nova, Elaine Soares, negou estar grávida do artista, que morreu no ano passado por complicações da covid-19. Ela revelou ainda sofrer com a ausência do músico e, por mais que a maternidade seja um sonho, a moça não se sente preparada. As informações são da revista Quem.

VEJA MAIS

Em entrevista à revista, Elaine mencionou que a publicação feita nos últimos dias, no qual uma mulher grávida aparece junto com a frase "esse é o maior presente de aniversário para nós dois", teria sido feita em alusão ao aniversário do vocalista.

"Em momento algum falei que estou grávida. Fui procurar um médico onde os espermatozoides estão congelados e ele me disse que eu poderia começar os exames na hora que eu quisesse. Mas eu não estou em estado emocional para começar a fazer exame”, disse.

A viúva afirmou não ter conseguido se recompor totalmente após a morte repentina de Paulinho. "A sensação que eu tinha é que tinham arrancado um pedaço de mim. Estou num luto constante e ainda estou me tratando por causa deste luto", reiterou.