Pré-carnaval em Fortaleza, Ceará: veja a programação, pontos de bloqueio e organização para festa

Fortaleza abre o final de semana em clima de pré-carnaval. A programação inicia nesta sexta-feira (10), com blocos e shows. São cerca de 35 blocos cadastrados que vão sair em diferentes partes da capital do Ceará. Entre os destaques estão: Camaleões do Vila, Batuque de Mulher, Ercilia Lima, Superbanda, Num Ispaia Sinão Ienche e Concentra Mas Não Sai.

Mas antes de vestir o abadá, fantasias e botar os adereços e brilho é preciso ficar ficar atento(a) sobre os pontos de bloqueios, opções de transportes de baixo custo, os horários dos blocos e shows, além dos pontos de maior fiscalização. A Redação Integrada do OLiberal.com organizou as informações para que o pré-carnaval não tenha nenhum contratempo. Confira!

Quais trechos serão interditados devido o Pré-Carnaval de Fortaleza?

Polo do Raimundo dos Queijos - cruzamento da Rua General Bezerril com Castro e Silva (Domingo, 12 de fevereiro);

Praça Visconde de Pelotas - Rua Visconde de Pelotas x Rua Gonçalves Ledo e também Rua Nogueira Acioli. (Sexta-feira e sábado, 10 e 11 de fevereiro, das 6h às 23h).

Praça do Ferreira - Rua Floriano Peixoto x R. Pedro Borges; Rua Floriano Peixoto x R. Pedro Pereira; Rua Major Facundo x R. São Paulo. (Sexta-feira e sábado, às 16h)

Aterrinho e Mocinha: Não pode estacionar na rua João Cordeiro a partir de 7h. (Bloqueio, sábado, 14h).

Aterro da Praia de Iracema - Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Barão de Studart a Rua Ildefonso Albano; e nas ruas compreendidas entre a Av. Monsenhor Tabosa e a Av. Hist. Raimundo Girão. Passagem na Av. Rui Barbosa, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar; e na Av. Beira-Mar, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Barão de Studart.

Aterrinho – Ruas fechadas: Av. Beira-Mar, entre a Rua Ildefonso Albano e Rua Arariús, e também a Rua João Cordeiro, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar.

Mocinha – Ruas fechadas: ruas João Cordeiro x Rua Ten. Benévolo; Rua Alfredo Prudente x Rua Ten. Benévolo; Rua Dep. Moreira da Rocha x Rua Padre Pita; e Rua Pe. Climério x R. Antônio Augusto.

Como conseguir transporte mais barato no pré-carnaval de Fortaleza?

A Prefeitura de Fortaleza garantiu a liberação do benefício da Tarifa Social no transporte público. No domingo (12), será cobrado um valor reduzido na passagem de ônibus: R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).



Outra forma de se deslocar é o Top Bus+, um serviço de transporte público coletivo de caráter especial, sem rota fixa, que atende ao chamado de passageiros somente através do aplicativo, que é baixado gratuitamente.

Confira os pontos de maior concentração de agentes de segurança e fiscalização:

A fiscalização será montada nos seguintes polos: Polo Benfica: Rua Wadery Uchoa x Av. 13 de Maio; Rua Paulino Nogueira x Rua Marechal Deodoro; Rua Paulino Nogueira x Rua Santo Antônio e Rua João Gentil x Rua Paulino Nogueira. (Sábado, 11 de fevereiro, a partir das 14h; Domingo, 12 de fevereiro, às 8h).

Confira a programação e os horários do pré-carnaval de Fortaleza:

Praça do Ferreira

10/02 (sexta-feira)

18h - Maracatu Solar

19h - Luxo da Aldeia

11/02 (sábado)

18h - Concentra, Mas Não Sai

20h - Superbanda

Aterrinho Praia de Iracema

11/02 (sábado)

16h - Baqueta + convidado

16h40 - Bonde Batuque

17h20 - Camaleões do Vila

18h - Unidos da Cachorra

18h30 - DJ Silas Costa

20h - Bloco Mambembe

21h - Sandra de Sá

Mercado dos Pinhões

10/02 (sexta-feira)

19h - Batuque de Mulher

20h - Banda 14 Zero Meia

11/02 (sábado)

17h - Caravana Cultural

19h - DJ Ada Porã

20h - Lidia Maria e Bloco do Prazer

Benfica

11/02 (sábado)

18h - Orquestra Solar de Tambores

19h30 - Ercilia Lima

20h30 - Renato Black

12/02 (domingo)

10h - Maracatu Nação Palmares

11h - Afoxé Omorisa Odé

12h - Superbanda

14h - Yana Caracas

Mocinha

11/02 (sábado)

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Barra do Ceará (Marco Zero)

17h - Batuque Baobab

18h30 - Diana Franco

Raimundo dos Queijos

12/02 (domingo)

10h - Luiz da Viola

12h - Cris Malagueta

14h - Grupo DTF

Parque Rachel de Queiroz

11/02 (sábado)

17h - Banda Pacote de Biscoito

19h - Andrew Devis

Passeio Público, Rua Dr. João Moreira, Centro

12/02 (domingo)