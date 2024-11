Prazo para solicitar reaplicação da prova do Enem termina nesta sexta (15)

Prazo para pedir e reaplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), termina às 23h59 desta sexta-feira (15). Inscritos que faltaram ao primeiro ou segundo dia de prova, em casos específicos, podem solicitar a reaplicação do exame. Novas provas estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro.

Quem pode fazer?

O pedido de reaplicação pode ser feito apenas por candidatos que foram afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou por aqueles infectados por algumas das doenças listadas no edital do Enem 2024, na semana anterior aos dias de prova (03 ou 10 de novembro).

Como solicitar a reaplicação?

Candidatos interessados devem solicitar a reaplicação, apenas do dia em que faltou, pela Página do Participante do Enem, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por coordenar a prova.

A ausência deverá ser justificada, por meio do envio de um documento legível, em língua portuguesa, que comprove o motivo da solicitação de reaplicação. Apenas a partir do envio do documento, o pedido começará a ser analisado, individualmente, pelo Inep. Os dados informados ou os documentos anexados na solicitação de reaplicação não poderão ser alterados após o envio.

Segundo o Inep, a aprovação ou reprovação do pedido de reaplicação dependerá da quantidade de solicitações que serão realizadas, portanto, ainda não há uma definição de data para divulgação do resultado. Quando disponível, o candidato poderá saber se foi atendido ou não também pela página do participante.

Como e quando serão as provas?

Diferente do exame regular, as provas serão aplicadas em dois dias de semana. A primeira em uma terça-feira, no dia 10 de dezembro (com redação, linguagens e ciências humanas), e a segunda em uma quarta-feira (com ciências da natureza e matemática), no dia 11 de dezembro.

Os recursos de acessibilidade de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e leitor de tela para inclusão digital de pessoas com deficiência visual, não serão fornecidos na reaplicação. No entanto, o Inep disponibilizará tradutor-intérprete de libras e auxílio para leitura para os participantes.

As notas finais do Enem 2024 serão divulgadas no dia 13 de janeiro de 2025, tanto da aplicação regular das provas, como da reaplicação do exame.