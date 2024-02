Policial militar intervém e mata suspeito de assalto a zona oeste de São Paulo

Um circuito de segurança registrou uma tentativa de assalto em uma rua na zona oeste de São Paulo, na tarde do sábado (10). Um suspeito morreu e outros dois fugiram após um PM fora de serviço intervir.

O trio aborda uma mulher que havia acabado de estacionar seu veículo. Eles empurram a vítima contra a parede, que reagiu. Ela chegou a cair no chão, mas se levantou e saiu correndo, momento em que um policial apareceu ao fundo e percebeu a ação dos suspeitos.

O policial militar atirou contra um dos rapazes, que imediatamente caiu no chão e não se moveu mais. Os outros dois comparsas fugiram.

Segundo a 4ª Companhia do 16º Batalhão, o soldado da PM deu dois tiros contra o homem. O suspeito, atingido na região do peito, chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.