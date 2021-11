Policial admite ter atirado e matado amante do marido após descobrir traição

Uma agente da Polícia Civil está sendo investigada após confessar ter matado a amante do marido. A vítima foi identificada como Isadora Calheiros, de 25 anos, e estaria tendo um caso com o homem. Ela foi baleada durante uma briga com a policial, na última sexta-feira (26), e morreu momentos depois. As informações são do G1 Rio.

VEJA MAIS

A agente, que não teve a identidade revelada, entregou a arma e a carteira funcional de policial civil. Apesar de ter assumido a culpa, a acusada está solta. Uma testemunha revelou que a agente é formalmente investigada por homicídio doloso. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Em seu depoimento, a policial contou que descobriu a suposta traição do marido com Isadora após ver mensagens trocadas entre eles. A agente teria reatado recentemente com o homem e não se agradou com o conteúdo das mensagens.

Isadora Calheiros (Reprodução / Redes Sociais)

Familiares da vítima ainda relataram que ela tinha um envolvimento amoroso com o marido de uma policial civil, de família bastante conhecida na cidade.

Depois de ser baleada, a mulher chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento, mas chegou ao local já sem vida. Isadora trabalhava como recepcionista numa autoescola e deixou uma filha de 6 anos, que tem deficiência física. O corpo da vítima foi enterrado no sábado (27).