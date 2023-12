Polícia investiga grupo suspeito de extorquir dinheiro de governadores e secretários

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (28), pela Polícia Civil do Distrito Federal investiga um grupo suspeito de praticar o crime de extorsão de dinheiro contra pessoas que compartilhavam conteúdo sexual em aplicativos de troca de mensagem. Funcionários públicos que atuam em cargos importantes no Distrito Federal, além de seus parentes, eram os principais alvos dos criminosos, segundo as apurações da polícia, mas governadores e secretários estaduais também foram vítimas do grupo.

A Polícia não revelou as identidades das pessoas que caíram no golpe.

Até as 8h desta quinta-feira, quatro pessoas tinham sido presas na operação, que também visa o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Pirituba (SP) e São Paulo, e nos municípios de Feira de Santana e Salvador, na Bahia.

Como o crime era praticado

As investigações apontam que o grupo identificava a vítima e buscava dados sobre ela em bases de informações sigilosas de polícias estaduais. Depois, os participantes do esquema entravam em contato com esses alvos e, com base nesses dados, exigiam várias transferências de PIX para que as vítimas fossem deixadas em paz. Os suspeitos chegaram a receber transferências de até R$ 20 mil.

Caso o envolvimento no esquema seja confirmado, os investigados podem responder pelos seguintes crimes:

organização criminosa,

extorsão

invasão de dispositivo informático