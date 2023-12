PC deflara operação contra o jogo do bicho em Pernambuco; 5 pessoas foram presas

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quarta-feira (20), uma megaoperação para desarticular um grupo criminoso ligado ao jogo do bicho e acusado de crime de lavagem de dinheiro. Mandados de prisão foram cumpridos nos municípios do Recife, Olinda e Igarassu.

A Operação Replacement cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, três mandados de prisão domiciliar, 31 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores e bloqueio de ativos financeiros, além de restrição de veículos e embarcações. As investigações começaram em abril deste ano e apontaram que o grupo usava lotéricas e outros estabelecimentos comerciais para lavar o dinheiro do jogo do bicho.

Entre os presos na operação estão três homens e duas mulheres que moram em condomínios de luxo no Recife. Um deles, apontado como líder do grupo, foi preso em casa com mais de R$ 1 milhão em dinheiro. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.

A Polícia Civil também apreendeu nove veículos de luxo, celulares, documentos e dinheiro de cofres em lotéricas e concessionárias de carros no Recife e em Olinda. Além disso, foi solicitado o bloqueio de R$ 608 milhões em contas e aplicações financeiras de empresários e empresas investigados.

No total, 210 policiais civis participaram da operação. Os mandados foram expedidos pela 12ª Vara Criminal da Capital. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para as sedes do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, e para o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), no Barro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)