Polícia Federal investiga deputada por ligação com milícia; parlamentar é afastada pela Justiça

A Polícia Federal, em colaboração com o Ministério Público do Rio, realiza nesta segunda-feira (18) a Operação Batismo para apurar o envolvimento da deputada estadual fluminense Lucinha (PSD) e uma assessora com uma milícia atuante na zona oeste do Rio de Janeiro.

Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz e Inhoaíba, na zona oeste, incluindo o gabinete da parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).

VEJA MAIS

A Justiça determinou o imediato afastamento da deputada de suas funções políticas e proibiu sua presença no prédio da Alerj, localizado no centro da cidade.

A investigação indica que Lucinha é considerada o braço político da milícia liderada por Luis Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, uma das organizações mais poderosas e violentas do Rio, com intensa atuação em Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste.

Segundo a força-tarefa, os paramilitares de Zinho se referem a Lucinha como "madrinha". Zinho encontra-se foragido, enfrentando acusações de diversos crimes.