Quatro pessoas que estavam desaparecidas são encontradas mortas em carro submerso no Rio Iguaçu

Na tarde da última terça-feira (26), um carro submerso com quatro pessoas mortas dentro foi encontrado no Rio Iguaçu, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, sendo três homens e uma mulher, estavam desaparecidas desde o domingo (22).

O carro foi descoberto após um morador da região encontrar pedaços do veículo e marcas de pneu à beira do rio. A corporação foi chamada logo em seguida.

O veículo foi retirado com a ajuda de um guindaste e a Polícia Civil do Paraná investiga o caso, cuja informações iniciais apontam possível estado de embriaguez, visto que testemunhas afirmam que o carro havia saído de um bar momentos antes do acidente.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com