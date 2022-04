Corpo é encontrado dentro de carro que caiu de ponte e estava submerso em rio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou um corpo dentro do carro que caiu de uma ponte em um rio, na manhã deste sábado (2), no município de Rio Brilhante, interior do Mato Grosso do Sul. As informações são do portal Campo Grande News.

Os militares foram acionados para averiguar a informação que dava conta de um carro capotado quase submerso que teria caído de uma ponte. No local, os militares encontraram um cadáver dentro do veículo e acionaram a Polícia Civil e a Perícia Técnica.

Na estrada que passa sobre a ponte, que foi recentemente reformada, há marcas de frenagem e uma placa de sinalização quebrada.

Não há informações sobre quem seria a vítima e quais as circunstâncias do acidente.