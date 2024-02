Polícia apreende quatro fuzis e uma tonelada e meia de drogas em Manaus; não houve prisão

Uma tonelada e meia de drogas e fuzis foram apreendidos em Manaus, capital do Amazonas, nesta segunda-feira (19). A operação policial ocorria no Parque das Laranjeiras, bairro das Flores, quando o material foi achado em um galpão.

Ninguém foi preso na ação. Conforme Rodrigo Torres, delegado e diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as investigações iniciaram há, aproximadamente, 15 dias. A polícia notou uma movimentação estranha no local, o que deu início ao monitoramento.

Dentre uma tonelada e meia de drogas, 1,2 tonelada era de maconha, tipo skunk e 300 quilos, de oxi. No local, foram encontrados, também, quatro fuzis calibre 762.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)