Em sequestro, mulher é espancada, esfaqueada e jogada em rodovia com o corpo em chamas

Uma jovem de 22 anos, identificada como Layze Stephanie Gonzaga, foi encontrada em chamas às margens da rodovia BR-040, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na noite da última segunda-feira (19). Segundo apuração inicial dos agentes policiais, a vítima foi sequestrada, espancada e esfaqueada por durante sete dias.

Ao ser encontrada por caminhoneiros, que chamaram uma equipe de socorro, recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos por estar com 90% do corpo queimado.

Agentes investigam ligação do crime com esquema de tráfico

A principal suspeita é que o ex-namorado da vítima, que não possui passagens pela polícia, tenha envolvimento no caso, no entanto, a Polícia Civil de Minas Gerais acredita se tratar de um crime ligado ao tráfico de drogas da região. De acordo com o depoimento da mãe da vítima, Layze tinha envolvimento com o tráfico e devia dinheiro à organização. Inclusive, a própria família teria recebido ameaças para que a dívida fosse quitada em troca da vida dela.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com