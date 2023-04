PM é preso após matar homem; eles estavam bebendo juntos antes do crime

Um policial militar foi preso na última quinta-feira (30), suspeito de matar um homem no município de Barro, localizado a 455 km de Fortaleza (CE). Segundo informações, o policial estava bebendo com a vítima em um bar quando se levantou e foi até o carro, que estava estacionado próximo à mesa, e pegou uma arma.

O PM atirou na cabeça do homem, que estava sentado. O policial fica parado ao lado do corpo por alguns segundos e, em seguida, entra no carro e foge, enquanto as pessoas que estavam no bar correm ao presenciar o homicídio.