PM confunde pedaço de pau com fuzil e mata catador de recicláveis que tinha deficiência intelectual

Um catador de recicláveis de 50 anos com deficiência intelectual foi morto no quintal de casa, onde morava sozinho, nesta quinta-feira (05), em uma operação da Polícia Militar. De acordo com moradores, a PM confundiu um pedaço de madeira que o homem segurava com um fuzil. As informações são do portal Metrópoles.

Pelas redes sociais, o jornal comunitário "Cdd Acontece" informou que a operação policial começou desde cedo e o homem conhecido pelo apelido de Lord foi morto na área identificada como "Pantanal", que fica na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A operação foi coordenada pelo 18º BPM de Jacarepaguá e por volta das 8h50 não havia mais confrontos.

“As vias estão abertas normalmente. Recomendamos que evite circular. Faça contato com amigos e familiares para saber como está a área que mora ou tem que passar”, informou o jornal.

VEJA MAIS

Aparentava ser fuzil

A PM do Rio disse que a corporação já instaurou um procedimento para averiguar as circunstâncias da morte do catador. Segundo a PM, a operação que acontece na comunidade tinha o objetivo de realizar a prisão de criminosos que atuam no crime organizado daquele local e praticam diversos roubos na região, além de apreender armas de fogo e recuperar veículos roubados.

“De acordo com policiais do 18º BPM, uma equipe da unidade se deslocava pela localidade do Pantanal, uma área historicamente conflagrada, quando se deparou com um homem conduzindo o que aparentava ser um fuzil, pendurado em uma bandoleira. Os policiais efetuaram disparos e o atingiram. O ferido não resistiu. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para a perícia”, informou a PM em trecho de nota divulgada para imprensa.

Segundo a corporação, os policiais envolvidos na ocorrência serão identificados e as armas apresentadas à perícia. A PM também disse que vai colaborar integralmente com as investigações da Polícia Civil.

Já a Polícia Civil do Rio informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a ocorrência está em andamento.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).