PM de folga mata jovem a tiros dentro de delegacia após discussão no Ceará

Mateus Silva Cruz, de 19 anos, foi morto por um policial militar de folga dentro da delegacia de Camocim, no litoral do Ceará. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (6), após a vítima e o suspeito serem conduzidos até a unidade policial por conta de uma discussão. As informações são do Metrópoles.

O policial foi identificado como George Tarick de Vasconcelos Ferreira, de 33 anos. Ele responderá por homicídio qualificado. À Polícia Civil, ele afirmou ter executado a vítima "em um momento de fúria, levado por violenta emoção".

O agente de segurança sacou a arma e efetuado um disparo contra Mateus dentro da unidade policial, enquanto os dois aguardavam por um procedimento padrão na unidade policial. Não há informações se a vítima estaria ou não algemada no momento do disparo, entretanto, familiares do rapaz afirmam que ele estava com algemas.

Em depoimento, George Tarick disse que a desentendimento ocorreu após ele ter passado pela vítima duas vezes para ir ao banheiro e ter se sentido desafiado, já que Mateus teria "lhe encarado".

Preso em flagrante, o militar teve a arma apreendida. Um processo disciplinar para apurar a conduta do policial foi instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).