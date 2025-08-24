Pix Parcelado começa a operar em setembro: entenda como vai funcionar

O Pix Parcelado estreia em setembro de 2025 e ampliará as opções de pagamento no país. A funcionalidade, regulada pelo Banco Central, permitirá que o pagador divida o valor em parcelas mensais, enquanto o recebedor recebe o total imediatamente.

A modalidade amplia o acesso ao parcelamento, especialmente para quem não possui cartão de crédito, oferecendo alternativa competitiva para consumidores e varejo.

Como vai funcionar o Pix Parcelado

Recebimento à vista: o vendedor recebe o valor integral no ato da transação.

Parcelas para o pagador: o comprador quita em mensalidades, com juros definidos pela instituição financeira.

Oferta pelos bancos e fintechs: adesão e condições seguem regras padronizadas pelo BC para transparência.

O que observar antes de usar

Taxas e CET: verifique juros e custo efetivo total.

Prazo e número de parcelas: compare ofertas entre instituições.

compare ofertas entre instituições. Limites e elegibilidade: podem variar conforme perfil do cliente.