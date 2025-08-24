Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pix Parcelado começa a operar em setembro: entenda como vai funcionar

Nova modalidade do Banco Central permitirá parcelar pagamentos via Pix, sem cartão de crédito

O Liberal

O Pix Parcelado estreia em setembro de 2025 e ampliará as opções de pagamento no país. A funcionalidade, regulada pelo Banco Central, permitirá que o pagador divida o valor em parcelas mensais, enquanto o recebedor recebe o total imediatamente.

A modalidade amplia o acesso ao parcelamento, especialmente para quem não possui cartão de crédito, oferecendo alternativa competitiva para consumidores e varejo.

Como vai funcionar o Pix Parcelado

  • Recebimento à vista: o vendedor recebe o valor integral no ato da transação.
  • Parcelas para o pagador: o comprador quita em mensalidades, com juros definidos pela instituição financeira.
  • Oferta pelos bancos e fintechs: adesão e condições seguem regras padronizadas pelo BC para transparência.

VEJA MAIS

image Transações via Pix no comércio de Belém já representam 85% dos pagamentos, dizem lojistas
Com o crescimento das transações via Pix, centro comercial da capital reflete transição para a moeda digital, que já representa até 85% das movimentações financeiras nas lojas, segundo vendedores.

[[(standard.Article) Haddad diz que está 'fora de cogitação' ceder à pressão de multinacionais sobre o Pix]]

image Como consultar se seus dados do Pix foram vazados? Veja o que diz o Banco Central
Vazamento foi comunicado na noite desta quarta-feira (23); dados como nome, banco e número da conta foram acessados indevidamente por meio do Sisbajud, segundo o BC e o CNJ

O que observar antes de usar

  • Taxas e CET: verifique juros e custo efetivo total.
  • Prazo e número de parcelas: compare ofertas entre instituições.
  • Limites e elegibilidade: podem variar conforme perfil do cliente.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pix

ECONOMIA

transação bancária
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

MONITORAMENTO

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

24.08.25 13h27

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

22.08.25 11h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

CRIME

Preso mata policial civil em delegacia e faz família refém

Criminoso tomou arma de agente e efetuou diversos disparos. Após fuga, ele ainda invadiu casa nas proximidades

23.08.25 9h47

lembra dele?

Assassino conhecido como 'canibal de Garanhuns' se torna pastor; veja o vídeo!

Jorge Beltrão Negromonte da Silveira foi condenado por comer e vender coxinha com carne humana

21.08.25 16h14

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

Brasil

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá vão à festa de casamento

Condenados pela morte da menina Isabella, ocorrida em 2008, eles tiveram autorização da Justiça para ir à cerimônia

18.03.24 22h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda