Pix Parcelado começa a operar em setembro: entenda como vai funcionar
Nova modalidade do Banco Central permitirá parcelar pagamentos via Pix, sem cartão de crédito
O Pix Parcelado estreia em setembro de 2025 e ampliará as opções de pagamento no país. A funcionalidade, regulada pelo Banco Central, permitirá que o pagador divida o valor em parcelas mensais, enquanto o recebedor recebe o total imediatamente.
A modalidade amplia o acesso ao parcelamento, especialmente para quem não possui cartão de crédito, oferecendo alternativa competitiva para consumidores e varejo.
Como vai funcionar o Pix Parcelado
- Recebimento à vista: o vendedor recebe o valor integral no ato da transação.
- Parcelas para o pagador: o comprador quita em mensalidades, com juros definidos pela instituição financeira.
- Oferta pelos bancos e fintechs: adesão e condições seguem regras padronizadas pelo BC para transparência.
O que observar antes de usar
- Taxas e CET: verifique juros e custo efetivo total.
- Prazo e número de parcelas: compare ofertas entre instituições.
- Limites e elegibilidade: podem variar conforme perfil do cliente.
