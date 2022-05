PIX do Nubank apresenta instabilidade no aplicativo nesta segunda-feira (16)

Os clientes do Nubank utilizaram o Twitter para relatar instabilidade no PIX do banco digital, nesta segunda-feira (16). Os usuários diziam que tentavam transferir dinheiro usando a ferramenta, mas não conseguiam. No site DownDetector, o maior pico de reclamações foi registrado às 10h55 desta manhã.

Como resposta às reclamações dos clientes, o Nubank chegou a dizer que a equipe já está trabalhando para “ajustar” o erro. Na noite desta segunda-feira, o banco virtual tranquilizou os clientes avisando que tudo estava normalizado.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)