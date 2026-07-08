Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

PF faz busca na casa de Bolsonaro, mas não encontra armas de fogo

Operação foi autorizada por Alexandre de Moraes após divergências sobre a localização de armas registradas em nome do ex-presidente

O Liberal
fonte

Agentes chegaram às 7h na casa do ex-presidente para cumprir mandado (Foto: Bruno Peres | Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (8), uma busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não encontrou armas de fogo. Segundo o relatório da operação, os agentes permaneceram no local entre 7h e 8h30 e não fizeram nenhuma apreensão. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após divergências sobre a localização de armas registradas legalmente em nome de Bolsonaro.

Na última sexta-feira (3), Moraes determinou a suspensão do porte de arma do ex-presidente e a apreensão do arsenal. De acordo com a defesa, as armas estavam guardadas em instalações do Exército. No entanto, a corporação informou que duas das seis armas não foram entregues à PF porque não foram localizadas.

Os advogados de Bolsonaro informaram ao STF que uma espingarda recebida como presente está em uma empresa importadora de produtos bélicos, no Rio Grande do Sul. Já a pistola Glock, segundo a defesa, é a mesma apreendida com um segurança do ex-presidente e que permanece sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal.

Diante das versões divergentes, Alexandre de Moraes determinou a realização da busca na residência do ex-presidente. Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal afirmar que as armas estão regularizadas e não ter indiciado Bolsonaro, o ministro entende que a posse de armamentos é incompatível com o cumprimento da prisão domiciliar.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado e atualmente cumpre prisão domiciliar temporária enquanto se recupera de uma pneumonia bacteriana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jair bolsonaro

busca e apreensão

arma de fogo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PREOCUPAÇÃO

Fachin diz que soberania do Brasil deve prevalecer após EUA classificarem PCC e CV como terroristas

Declaração foi feita após o governo brasileiro demonstrar preocupação com possíveis ações dos Estados Unidos

08.07.26 17h04

POLÊMICA

Craque Neto acusa Luciano Huck de 'passar pano' para derrota do Brasil: 'Tem o rabo preso'

Alguns torcedores concordaram com a opinião de Neto e disseram que 'ele estava lavando a alma do povo brasileiro'

06.07.26 18h15

'UMA FORTUNA'

Mesmo após eliminação da Copa, jogadores do Brasil devem receber salário milionário; veja quanto

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Noruega neste domingo (5), no MetLife Stadium (EUA)

06.07.26 16h08

'Surfilmusic'

Jack Johnson anuncia turnê no Brasil em 2027; veja as datas e valores dos ingressos

A última visita do artista ao Brasil aconteceu em janeiro de 2023

06.07.26 16h06

MAIS LIDAS EM BRASIL

ENTENDA

Lembra dele? 'Japonês da Federal' é exonerado de cargo público após 3 meses

Newton Hidenori Ishii, famoso por escoltar presos da Lava Jato, atuou por cerca de três meses na Prefeitura de Cuiabá

07.07.26 15h29

BRASIL

De Xérox, Xeroline a Carimbo: Conheça a história da família com nomes que viraram sensação na web

Xerlaine, Xequira e Xeroline são derivações do nome do pai, enquanto Brucesfielde parece homenagear uma marca de camisas

28.08.24 23h53

POLÍCIA

Bebê de 1 ano é encontrada mamando no peito da mãe após mulher ser assassinada em Minas Gerais

A mulher foi encontrada sem sinais vitais na casa onde morava com o companheiro

07.07.26 10h06

JUSTIÇA

Vídeo: Richarlison relata disputa judicial por mansão de R$ 10 milhões envolvendo Flávio Bolsonaro

Disputa envolve uma mansão em Angra dos Reis e tem como foco a posse do imóvel, adquirida por um advogado ligado ao senador

02.07.26 10h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda