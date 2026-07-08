PF faz busca na casa de Bolsonaro, mas não encontra armas de fogo

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (8), uma busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não encontrou armas de fogo. Segundo o relatório da operação, os agentes permaneceram no local entre 7h e 8h30 e não fizeram nenhuma apreensão. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após divergências sobre a localização de armas registradas legalmente em nome de Bolsonaro.

Na última sexta-feira (3), Moraes determinou a suspensão do porte de arma do ex-presidente e a apreensão do arsenal. De acordo com a defesa, as armas estavam guardadas em instalações do Exército. No entanto, a corporação informou que duas das seis armas não foram entregues à PF porque não foram localizadas.

Os advogados de Bolsonaro informaram ao STF que uma espingarda recebida como presente está em uma empresa importadora de produtos bélicos, no Rio Grande do Sul. Já a pistola Glock, segundo a defesa, é a mesma apreendida com um segurança do ex-presidente e que permanece sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal.

Diante das versões divergentes, Alexandre de Moraes determinou a realização da busca na residência do ex-presidente. Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal afirmar que as armas estão regularizadas e não ter indiciado Bolsonaro, o ministro entende que a posse de armamentos é incompatível com o cumprimento da prisão domiciliar.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado e atualmente cumpre prisão domiciliar temporária enquanto se recupera de uma pneumonia bacteriana.