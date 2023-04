PF deflagra operação contra fraudes no seguro defeso - pescador artesanal no Pará e Distrito Federal

Foi deflagrada nesta sexta-feira (28), pela Polícia Federal (PF), uma operação contra organização criminosa especializada em desviar valores de beneficiários do seguro defeso – pescador artesanal. Denominada de Mar Morto, a operação tem como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Redenção. no Pará, além do sequestro e bloqueio de bens dos envolvidos.

As investigações apontaram que, por meio do acesso irregular às contas das vítimas dado por um gerente da Caixa Econômica Federal, os autores realizavam uma série de operações, como saques em espécie, pagamento de boletos e transferências eletrônicas para laranjas, com a finalidade de extrair o dinheiro das contas.

Ainda de acordo com a PF, a identificação dos perpetradores e dos laranjas foi possível por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o órgão e a Caixa Econômica Federal, que possibilita a troca ágil de informação entre as instituições.

Mais de R$ 866 mil teriam sido desviados de contas bancárias de 254 titulares, sendo 237 beneficiários do seguro defeso. O Grupo Liberal pediu mais informações à PF sobre os mandados cumpridos no Pará e aguarda um retorno.

Os correntistas lesados já foram ressarcidos pela instituição financeira, enquanto o funcionário envolvido foi demitido administrativamente.

Entre os crimes apurados estão o de inserção de dados falsos em sistema de informações e furto qualificado por meio informático e organização criminosa.

O seguro defeso é um benefício pago ao pescador artesanal com o objetivo de garantir uma renda durante o período em que esse trabalhador não puder realizar suas atividades em razão da época de reprodução das espécies locais.