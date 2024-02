PF abre inquérito após homem tentar invadir Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o contexto de um motorista que tentou furar um bloqueio feito nas proximidades do Palácio da Alvorada, na madrugada deste sábado (24). O suspeito, que não teve a identidade revelada, dirigia um Ford Focus e fugiu após militares da segurança presidencial realizarem tiros de advertência. Antes disso, o motorista já tinha desobedecido a ordem de parada.

VEJA MAIS

O episódio ocorreu na via que dá acesso aos Palácios da Alvorada e do Jaburu. O veículo ainda furou os pneus em um dispositivo com perfuradores em metal e escapou. Ele foi localizado pela tarde e conduzido à superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento.

Em nota, a PF disse que busca localizar o veículo e o suspeito que o conduzia na tentativa de invasão à residência oficial do Presidente do Brasil. “"O Diretor-Geral da Polícia Federal, determinou à Diretoria de Proteção à Pessoa (DPP) a instauração de inquérito policial, tendo em vista competência da instituição na segurança presidencial, por força do Decreto Nº 11.759/2023. Estão em curso medidas para localizar o veículo, bem como o responsável pela tentativa. A Polícia Federal aguarda comunicação formal do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelos bloqueios e abordagem, relatando detalhes do ocorrido para auxiliar nas investigações", comunicou.

A PF também informou aguardar a comunicação formal do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pelos bloqueios e abordagem, relatando detalhes do ocorrido para auxiliar nas investigações.