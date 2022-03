Petrópolis: um mês depois, novo temporal deixa pelo menos cinco mortos

Cerca de um mês depois dos temporais que atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e que deixou 233 mortos e quatro desaparecidos, novas tempestades e deslizamentos de terra voltaram a atingir a cidade neste domingo (20).

De acordo com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ao menos cinco mortos e quatro desaparecidos foram confirmados neste novo temporal. Foram mais de 95 ocorrências registradas na cidade, entre deslizamentos e alagamentos.

No Morro da Oficina, a área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro, foram registradas duas mortes. Já em outro ponto, em Washington Luiz, dois óbitos foram confirmados, três pessoas ainda são procuradas e uma foi resgatada com vida. O quinto óbito foi confirmado na rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.

Pelas redes sociais, moradores da região divulgaram os novos alagamentos. Confira:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)