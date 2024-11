Pesquisadores publicam glossário para ajudar a previnir eventos climáticos extremos

Pesquisadores vinculados ao projeto "Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos (Cope)" publicaram o Glossário Transdisciplinar de conceitos e termos para fortalecer a prevenção contra eventos extremos de tempo e clima.

Coordenado pelo pesquisador Victor Marchezini, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Cope é apoiado pela FAPESP por meio de um Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial (PI), um tipo de financiamento direcionado a projetos de pesquisa baseados em ideias inovadoras que permitam o desenvolvimento de estudos integrados a iniciativas de ensino e de orientação de estudantes de pós-graduação e de graduação.

“O foco do projeto é desenvolver metodologias para implementar a recomendação da Organização das Nações Unidas [ONU] relativa à criação de sistemas de alertas centrados nas pessoas”, explicou Marchezini à Assessoria de Comunicação do Cemaden. “O glossário é um primeiro passo para tentar melhorar a comunicação entre os vários atores que precisam de um sistema de alerta”, acrescentou.

O material tem como característica ser transdisciplinar, em relação a conceitos e termos, por isso se chama Glossário Transdisciplinas. Ele tem como objetivo fortalecer a prevenção contra eventos extremos de tempo e clima. Para conferiro o material, basta clicar aqui.

O glossário foi desenvolvido a partir da parceria entre o Cemaden e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), na disciplina de Sociologia dos Desastres realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Desastre da Unesp.

Os autores explicam que diversos estudos utilizam o conceito de "eventos extremos", mas há certa imprecisão no emprego do conceito em metade destas pesquisas analisadas quando relacionadas a terremotos, contaminações químicas, erosão costeira, invasão de espécies, erupções vulcânicas, ciclones, secas e inundações, entre outros.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

A metodologia utilizada para desenvolver o Glossário Transdisciplinar envolveu a análise de livros, artigos, papers e outros trabalhos acadêmicos, bem como pesquisa de documentos oficiais do Governo Federal, coleta de sugestões, filtragem, seleção, definição, descrição e validação de termos e conceitos, tudo baseado no diálogo com as diversas áreas de conhecimento que envolveram o projeto.

A pesquisa se iniciou a partir do momento em que os cientistas tiveram contato com documentos e normativas selecionados anteriormente, como a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, os Anais do 1º Seminário Nacional de Avaliação de Alertas do Cemaden, o Guia Prático de Utilização de Alertas do Governo Federal, o Manual Técnico para Elaboração, Transmissão e Uso de Alertas de Risco de Movimentos de Massa, entre outros. As sugestões foram coletadas a aprtir de um questionário virtual , que foi divulgado no segundo semestre de 2023, que contou com 70 participantes.

EXPECTATIVA DO GLOSSÁRIO

Com o objetivo de saber como a população brasileira percebe os desastres socioambientais, o projeto lançou um questionário online chamado "Comunicação e Percepção de Riscos" para que as pessoas possam responder e posteriormente ser analisado pela equipe do projeto.

Para responder o questionário, ele leva cerca de quatro minutos e foi pensado a partir de cinco eixos principais: características da população, modos de vida, acesso a dispositivos comunicacionais, análise de comunicação de riscos e alfabetização midiática.

Para quem busca participar do questionário, basta acessar o link, clicando aqui.

