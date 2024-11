Ministro do STF recebe título honoris causa em universidade no Pará

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, estará em Belém na próxima segunda-feira (11), quando receberá o título de Honoris Causa. Do latim, o termo significa “por causa de honra”, é uma titulação atribuída a personalidades nacionais ou internacionais, que tenham contribuído notavelmente para o progresso das ciências, artes ou da cultura. Na capital paraense, o magistrado será reconhecido pela Universidade da Amazônia (Unama).

A cerimônia está prevista para ocorrer às 10h, no auditório David Mufarrej, localizado no campus Alcindo Cacela. O ministro recebe o título através do Conselho Universitário da Unama (Consu), como parte da programação de 50 anos da instituição. O reconhecimento é por suas contribuições em favor da justiça e da democracia no país.

VEJA MAIS

De acordo com a reitora da instituição, Maria Betânia Fidalgo, destaca a cerimônia e o reconhecimento ao ministro como uma honra para a Universidade. "O título de Honoris Causa tem grande impacto para a nossa comunidade acadêmica, especialmente por consagrar os 50 anos da Universidade. A Instituição preza pelo reconhecimento de personalidades inspiradoras que dedicam sua vida profissional em cuidar da cidadania e do exercício de direito de todos", completa.