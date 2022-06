Pesquisa aponta que mais de 35 mil crianças e adolescentes foram estuprados no Brasil em 2021

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública realizou uma pesquisa inédita, a pedido do Instituto Liberta, onde foram levantados registros de pelo menos 35.735 crianças e adolescentes de zero a 13 anos estuprados no Brasil em 2021. O número representa mais da metade das ocorrências daquele ano. As informações são do G1.

Dados da pesquisa também apontam que a grande maioria das vítimas tinha algum vínculo com o autor. Confira:

40% foram cometidos por pais ou padrastos;

37% por primos, irmãos ou tios;

quase 9% por avós.

Em relação às vítimas:

85,5% foram meninas

14,5% meninos.

“Se a gente lembra do fato de que são mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora, que o Brasil por ano tem mais de 21.600 meninas que ficam grávidas antes dos 14 anos de idade, a gente vai ter certeza de que este não foi o único caso que aconteceu e precisamos falar disto”, aponta Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta.

VEJA MAIS

Carolina Mota, Estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.