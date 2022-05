Estudante denuncia estupro na Sapucaí durante o carnaval

Um caso de estupro foi relatado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio, no último sábado (30). A vítima é uma estudante de direito de 25 anos, que conta ter sido abordada na Marquês de Sapucaí, durante o desfile das campeãs.

Ingrid Munk, de 25 anos, sonhava em conhecer o sambódromo. Eram quatro horas da manhã quando ela desceu de um dos camarotes para ver o recuo da bateria da escola Grande Rio, a campeã do Carnaval 2022 e a última a desfilar. A jovem diz que um homem a puxou para um lugar deserto e a abusou.

“Um rapaz começou a conversar comigo e me puxou, me pressionando contra as grades e tocando minhas partes íntimas. Ele me enforcou e ia começar às vias de fato, quando comecei a gritar e ele percebeu que estavam chegando mais pessoas”, relatou a estudante.

O crime foi registrado como estupro e as investigações estão a cargo da inspetora de polícia Cláudia Otília Caetano da Silva.