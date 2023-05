Perícia aponta fungos e ovos de parasitas em molho de tomate da Fugini

Amostras de molho de tomate da marca Fugini foram periciadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) e constatou-se a presença de fungos e ovos de parasitas. Os produtos analisados foram recolhidos em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre (RS).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a empresa de vender e distribuir produtos, mas a decisão foi suspensa em abril. A empresa é investigada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por suspeita de crime contra as relações de consumo.

VEJA MAIS

A Fugini assumiu que usou ingredientes vencidos na produção de maionese e que faria o recall dos itens impróprios para consumo.

Ao g1, a empresa disse que não teve acesso a qualquer laudo relacionado ao procedimento noticiado.

Segundo a Polícia Civil, as três amostras de molho de tomate analisadas são de mercados, lotes e apresentações diferentes. E, em todas elas, têm a mesma análise com fungos e ovos de parasita.