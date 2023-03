Fugini admite uso de ingrediente vencido em maionese

A empresa alimentícia Fugini confessou que usou um ingrediente fora da data de validade na produção de um lote de maionese. Entretanto, a empresa afirma que o percentual da substância utilizada é pequena.

A confissão foi feita em um comunicado a duas redes de supermercados, conforme afirma o G1 Ribeirão e Franca.

“Esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto), que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade”, informou a Fugini no comunicado.

O recolhimento da maionese, produzida entre 20 de dezembro e 21 de março, será feito pela empresa. Esse produto tem o número de lote iniciado com 354 e validade entre janeiro e março de 2023.

O erro na fabricação só foi divulgado após inspeção sanitária na indústria da Fugini de Monte Alto, em São Paulo, no dia 27 de março.

De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), havia falhas graves no local, relacionadas a várias situações, como controle de pragas, segurança das matérias-primas e higiene.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)