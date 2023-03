Fugini: Anvisa suspende fabricação, comercialização, distribuição e uso de alimentos da marca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini, incluindo molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maionese e mostardas. A medida é preventiva e foi adotada após uma inspeção sanitária conjunta realizada entre a agência, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto (SP).

Durante a inspeção, foram identificadas falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade, entre outros. Em nota, a Anvisa alertou que "essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final".

Além da suspensão geral, a agência reguladora publicou uma resolução específica para lotes de maioneses da marca Fugita, também da empresa Fugini Alimentos. A medida proíbe a comercialização, distribuição e uso e determina o recolhimento de todas as apresentações da maionese com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, além de lotes que irão vencer em dezembro deste ano com numeração iniciada por 354. A proibição foi feita após a constatação do uso de ingredientes vencidos na fabricação do molho.

Empresa terá que se adaptar a normas

A Anvisa explicou que alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária. Sendo assim, o recolhimento de alimentos visa retirar do mercado produtos que representem risco ou agravo à saúde do consumidor. A venda dos alimentos está suspensa até que a empresa adeque o processo de fabricação dos produtos às "Boas Práticas de Fabricação", um conjunto de procedimentos que devem ser obedecidos por fabricantes de alimentos para garantir a qualidade sanitária.

