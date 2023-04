Molho de tomate caseiro: aprenda a fazer em casa em apenas alguns passos

Nada como um bom molho de tomate caseiro para dar um sabor especial às suas receitas. E a boa notícia é que fazer esse molho em casa é muito mais fácil do que parece. Com alguns ingredientes simples e um pouco de paciência, você pode preparar um molho de tomate delicioso e saudável, sem adição de conservantes ou corantes.

Confira o passo a passo abaixo e aprenda como fazer molho de tomate caseiro.

Passo 1: escolha os tomates

Para fazer um bom molho de tomate caseiro, é importante escolher os tomates certos. Prefira os tomates bem maduros e suculentos, que são mais doces e saborosos. Você pode optar pelo tomate italiano, que tem menos sementes e mais polpa, ou pelo tomate-cereja, que tem um sabor mais adocicado.

Passo 2: prepare os tomates

Lave bem os tomates e retire as partes murchas ou estragadas. Em seguida, corte-os em pedaços pequenos e retire as sementes com o auxílio de uma colher. Reserve.

Passo 3: refogue os temperos

Em uma panela, refogue a cebola e o alho picados em um fio de azeite até que fiquem dourados. Adicione os tomates picados e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando.

Passo 4: tempere a gosto

Adicione sal, pimenta-do-reino, orégano e outros temperos de sua preferência ao molho de tomate, mexendo bem para misturar os sabores. Deixe cozinhar por mais alguns minutos, até que o molho fique encorpado e saboroso.

Passo 5: bata o molho

Desligue o fogo e deixe o molho esfriar um pouco. Em seguida, bata-o no liquidificador ou com um mixer até que fique bem liso e homogêneo.

Pronto! Agora você tem um delicioso molho de tomate caseiro para usar em suas receitas. Esse molho pode ser armazenado na geladeira por até uma semana, ou congelado por até três meses. Experimente e surpreenda-se com o sabor e a praticidade desse molho feito em casa.