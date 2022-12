Pelé morreu: Exército afirma que Rei ‘defendeu as cores’ das Forças Armadas

O Exército Brasileiro fez uma postagem no Twitter com fotos de Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29), com farda da corporação.

Na postagem, o Exército se refere a Pelé como parceiro de combate: “Você defendeu as nossas cores como um grande combatente”.

O soldado Pelé Nascimento incorporou as fileiras do Exército em 5 de janeiro de 1959, no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado – Praia Grande (SP). O soldado 201 jogou na seleção de futebol do Exército de 1959.

VEJA MAIS

Pelé havia sido campeão mundial em 1958. Ele ficou seis meses fora do Santos, sem jogar profissionalmente, servido às Forças Armadas.