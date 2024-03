Passageira registra ônibus com apenas metade do volante; vídeo

Uma passageira, que viajava de Santo Antônio do Descoberto, município do Distrito Federal, em direção a Brasília (DF), registrou que o ônibus de viagem estava com apenas metade do volante. Veja!

Para a TV Anhanguera, a mulher relatou que o motorista do veículo interrompeu a viagem no meio do caminho devido o volante estar pela metade, mas não mostrou a outra parte do aro circular. Os passageiros contradisseram a versão contada pelo motorista e afirmaram que ele conduziu o veículo pelo trajeto com o volante quebrado.

“Como é que um motorista pega o ônibus em uma garagem, vem pegando todos os passageiros e, no meio do caminho, fala que o volante está quebrado e que não dá pra ir?”, questiona a passageira no vídeo.

A Taguatur, empresa responsável pelos ônibus, informou que o veículo em questão passou por vistoria antes de sair para viagem e que não foi encontrado nenhum problema.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)

